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Győri ETO FC
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Atert Bissen
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Hinspiel 6:2
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Győri ETO FC - Atert Bissen

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Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Gyor, Ungarn
Gyori Eto
Kapazität
16'000
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