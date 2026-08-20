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UEFA Conference League: Glasgow Rangers - FK Jablonec (20.08.2026)
Glasgow Rangers
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Ab 20:45 Uhr
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Glasgow Rangers - FK Jablonec
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Donnerstag
20. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Glasgow, Schottland
Ibrox Stadium
Kapazität
51'700
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