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Conference League
UEFA Conference League: GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv FC (12.08.2026)
GKS Katowice
18:00
Hapoel Tel Aviv FC
Zum Fussball-Kalender
GKS Katowice
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
Hapoel Tel Aviv FC
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UEFA Conference League
GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv FC
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Mittwoch
12. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Kattowitz, Polen
Stadium Katovice
Kapazität
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