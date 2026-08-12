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GKS Katowice
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Hapoel Tel Aviv FC
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GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv FC

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Mittwoch
12. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Kattowitz, Polen
Stadium Katovice
Kapazität
3'000
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