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UEFA Conference League: Fotbal Club FCSB - FK Auda Riga (23.07.2026)
Fotbal Club FCSB
19:45
FK Auda Riga
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Ab 19:45 Uhr
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Fotbal Club FCSB - FK Auda Riga
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David
Fuxman
Israel
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 19:45 Uhr
Stadion
Bukarest, Rumänien
Arena Nationala
Kapazität
54'000
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