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Schiedsrichter
Referee
David
Fuxman
Israel
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 19:45 Uhr
Stadion
Bukarest, Rumänien
Arena Nationala
Kapazität
54'000
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