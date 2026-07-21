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UEFA Conference League: Floriana FC - KF Drita (21.07.2026)
Floriana FC
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Floriana FC - KF Drita
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Dienstag
21. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Ta' Qali, Malta
Centenary Stadium
Kapazität
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