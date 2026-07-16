DE
FR
Abonnieren
FK Sileks Kratovo
FK Sileks Kratovo
20:00
Dinamo Minsk
Dinamo Minsk
Zum Fussball-Kalender
FK Sileks Kratovo
FK Sileks Kratovo
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
Dinamo Minsk
Dinamo Minsk
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FK Sileks Kratovo - Dinamo Minsk

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Skopje, Nordmazedonien
Training Centre Petar Milosevski
Kapazität
2'500
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen