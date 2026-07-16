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UEFA Conference League: FK Sileks Kratovo - Dinamo Minsk (16.07.2026)
FK Sileks Kratovo
20:00
Dinamo Minsk
Zum Fussball-Kalender
FK Sileks Kratovo
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
Dinamo Minsk
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UEFA Conference League
FK Sileks Kratovo - Dinamo Minsk
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Skopje, Nordmazedonien
Training Centre Petar Milosevski
Kapazität
2'500
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