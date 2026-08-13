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Hibernian FC
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Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
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FK Shkendija - Hibernian FC

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Schiedsrichter
Referee
Bulat
Sariyev
Kasachstan
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Skopje, Nordmazedonien
Tose Proeski National Arena
Kapazität
34'460
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