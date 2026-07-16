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UEFA Conference League: FK Shkendija - FC College Europa (16.07.2026)
FK Shkendija
20:00
FC College Europa
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FK Shkendija
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 5:0
Vs
FC College Europa
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FK Shkendija - FC College Europa
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Skopje, Nordmazedonien
Tose Proeski National Arena
Kapazität
34'460
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