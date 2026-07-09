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UEFA Conference League: FK Sarajevo - FC Inter Turku (09.07.2026)
FK Sarajevo
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Ab 21:00 Uhr
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FK Sarajevo - FC Inter Turku
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Donnerstag
09. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
Asim Ferhatovic Hase
Kapazität
34'630
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