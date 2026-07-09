DE
FR
Abonnieren
FK Sarajevo
FK Sarajevo
21:00
FC Inter Turku
FC Inter Turku
Zum Fussball-Kalender
FK Sarajevo
FK Sarajevo
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Inter Turku
FC Inter Turku
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FK Sarajevo - FC Inter Turku

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
09. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
Asim Ferhatovic Hase
Kapazität
34'630
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen