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Donnerstag
06. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Belgrad, Serbien
Stadion Partizana
Kapazität
32'170
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