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UEFA Conference League: FK Partizan - Getafe CF (27.08.2026)
FK Partizan
21:00
Getafe CF
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Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:3
Vs
Getafe CF
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Donnerstag
27. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Belgrad, Serbien
Stadion Partizana
Kapazität
32'170
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