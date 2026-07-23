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FK Panevezys - Tobol Kostanay

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Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 17:30 Uhr
Stadion
Ponewiesch, Litauen
Aukstaitija Stadium
Kapazität
4'000
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