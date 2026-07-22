DE
FR
Abonnieren
FK Neftchi Baku
FK Neftchi Baku
18:00
Dinamo Minsk
Dinamo Minsk
Zum Fussball-Kalender
FK Neftchi Baku
FK Neftchi Baku
Ab 18:00 Uhr
Vs
Dinamo Minsk
Dinamo Minsk
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FK Neftchi Baku - Dinamo Minsk

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
22. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Baku, Aserbaidschan
Bakcell Arena
Kapazität
11'000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen