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Conference League
UEFA Conference League: FK Jablonec - NK Varazdin (30.07.2026)
FK Jablonec
18:00
NK Varazdin
Zum Fussball-Kalender
FK Jablonec
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 2:3
Vs
NK Varazdin
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UEFA Conference League
FK Jablonec - NK Varazdin
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Gablonz an der Neiße, Tschechien
Stadion Strelnice
Kapazität
6'108
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