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UEFA Conference League: FK Jablonec - Glasgow Rangers (27.08.2026)
FK Jablonec
18:00
Glasgow Rangers
Zum Fussball-Kalender
FK Jablonec
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Glasgow Rangers
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FK Jablonec - Glasgow Rangers
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Donnerstag
27. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Gablonz an der Neiße, Tschechien
Stadion Strelnice
Kapazität
6'108
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