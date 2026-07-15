DE
FR
Abonnieren
FK Decic Tuzi
FK Decic Tuzi
20:30
FK Liepaja
FK Liepaja
Zum Fussball-Kalender
FK Decic Tuzi
FK Decic Tuzi
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
FK Liepaja
FK Liepaja
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FK Decic Tuzi - FK Liepaja

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
15. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Podgorica, Montenegro
Stadion Tusko Polje
Kapazität
2'000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen