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Vikingur Reykjavik
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Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 3:1
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FK Borac Banja Luka - Vikingur Reykjavik

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Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Banja Luka, Bosnien und Herzegowina
Banja-Luka-Stadion
Kapazität
9'730
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