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Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Banja Luka, Bosnien und Herzegowina
Banja-Luka-Stadion
Kapazität
9'730
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