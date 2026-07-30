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UEFA Conference League
FK Austria Wien - FK Liepaja

29.07.2026, 20:39 Uhr

Herzlich willkommen zur Conference League Qualifikation beim Spiel Austria gegen Liepaja

Eine wichtige Hürde für die Wiener Austria. Die Qualifikationspartie gegen FK Liepaja soll vor eigenem Publikum kein Stolperstein sein. Die Wiener haben das Hinspiel in Lettland klar gewonnen, trotzdem will man im eigenen Stadion von Beginn an klar machen, dass es keine Zweifel am Weiterkommen geben wird. Die Austria ist der klare Favorit und ein Erfolg wäre auch immens wichtig im Hinblick auf den Saisonbeginn in der heimischen Bundesliga.

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Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Wien, Österreich
Generali Arena
Kapazität
17'656
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