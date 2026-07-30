Herzlich willkommen zur Conference League Qualifikation beim Spiel Austria gegen Liepaja



Eine wichtige Hürde für die Wiener Austria. Die Qualifikationspartie gegen FK Liepaja soll vor eigenem Publikum kein Stolperstein sein. Die Wiener haben das Hinspiel in Lettland klar gewonnen, trotzdem will man im eigenen Stadion von Beginn an klar machen, dass es keine Zweifel am Weiterkommen geben wird. Die Austria ist der klare Favorit und ein Erfolg wäre auch immens wichtig im Hinblick auf den Saisonbeginn in der heimischen Bundesliga.