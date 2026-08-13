Herzlich willkommen zum Rückspiel in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA-Conference-League der Begegnung FK Austria Wien gegen Beitar Jerusalem!



Der FK Austria Wien empfängt im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Conference-League Beitar Jerusalem. Die Wiener, die das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnten, sind heuer im Europacup nach drei Spielen noch ungeschlagen. Die Helm-Elf warf in der letzten Runde den FK Liepaja aus Lettland mit einem Gesamtscore von 5:1 aus dem Bewerb. Heute soll diese Serie ausgebaut werden und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung der Aufstieg ins Play-off gelingen.



Beitar Jerusalem konnte sich im Gegensatz zu den Gastgebern ausschliesslich auf die Qualifikation zur Confernece-League konzentrieren, da die heimische Liga noch nicht begonnen hat. Der Vize-Meister der Israeli Premier League stieg wie auch der heutige Gegner in der 2. Qualifikationsrunde ein und setzte sich nach einem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel zu Hause mit einem 4:3 im Elfmeterschiessen gegen AEK Larnaka durch.