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FK Austria Wien
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20:30
Beitar Jerusalem FC
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FK Austria Wien
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Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
Beitar Jerusalem FC
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UEFA Conference League
FK Austria Wien - Beitar Jerusalem FC

12.08.2026, 23:49 Uhr

Herzlich willkommen zum Rückspiel in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA-Conference-League der Begegnung FK Austria Wien gegen Beitar Jerusalem!

Der FK Austria Wien empfängt im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Conference-League Beitar Jerusalem. Die Wiener, die das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnten, sind heuer im Europacup nach drei Spielen noch ungeschlagen. Die Helm-Elf warf in der letzten Runde den FK Liepaja aus Lettland mit einem Gesamtscore von 5:1 aus dem Bewerb. Heute soll diese Serie ausgebaut werden und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung der Aufstieg ins Play-off gelingen.

Beitar Jerusalem konnte sich im Gegensatz zu den Gastgebern ausschliesslich auf die Qualifikation zur Confernece-League konzentrieren, da die heimische Liga noch nicht begonnen hat. Der Vize-Meister der Israeli Premier League stieg wie auch der heutige Gegner in der 2. Qualifikationsrunde ein und setzte sich nach einem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel zu Hause mit einem 4:3 im Elfmeterschiessen gegen AEK Larnaka durch.

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Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Wien, Österreich
Generali Arena
Kapazität
17'656
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