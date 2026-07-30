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FK Auda Riga
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Hinspiel 3:2
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FK Auda Riga - Fotbal Club FCSB

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Donnerstag
30. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Riga, Lettland
Skonto-Stadion
Kapazität
8'087
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