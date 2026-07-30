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UEFA Conference League: FK Auda Riga - Fotbal Club FCSB (30.07.2026)
FK Auda Riga
18:00
Fotbal Club FCSB
Zum Fussball-Kalender
FK Auda Riga
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 3:2
Vs
Fotbal Club FCSB
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UEFA Conference League
FK Auda Riga - Fotbal Club FCSB
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Riga, Lettland
Skonto-Stadion
Kapazität
8'087
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