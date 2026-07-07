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Dienstag
07. Juli 2026 um 19:15 Uhr
Stadion
Luxemburg, Luxemburg
Stade Achille Hammerel
Kapazität
5'814
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