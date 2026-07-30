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UEFA Conference League: FC Una Strassen - FK Partizan (30.07.2026)
FC Una Strassen
20:15
FK Partizan
Zum Fussball-Kalender
FC Una Strassen
Ab 20:15 Uhr
Hinspiel 0:4
Vs
FK Partizan
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UEFA Conference League
FC Una Strassen - FK Partizan
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Luxemburg, Luxemburg
Stade de Luxembourg
Kapazität
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