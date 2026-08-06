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FC Dac 1904 Dunajska Streda
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Donnerstag
06. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Enschede, Niederlande
De Grolsch Veste
Kapazität
30'205
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