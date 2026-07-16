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FC Torpedo 2008 Kutaisi
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18:00
Zira FK
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FC Torpedo 2008 Kutaisi
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Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:3
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FC Torpedo 2008 Kutaisi - Zira FK

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Donnerstag
16. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Kutaissi, Georgien
Ramaz Shengelia Stadium
Kapazität
12'000
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