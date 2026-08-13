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UEFA Conference League: FC Sion - FC Noah (13.08.2026)
FC Sion
20:15
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Ab 20:15 Uhr
Hinspiel 2:2
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Donnerstag
13. August 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Sitten, Schweiz
Stade de Tourbillon
Kapazität
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