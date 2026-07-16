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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:0
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Andorra la Vella, Andorra
Estadi Nacional
Kapazität
3'306
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