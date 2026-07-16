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Conference League
UEFA Conference League: FC RFS - FC Glentoran (16.07.2026)
FC RFS
18:30
FC Glentoran
Zum Fussball-Kalender
FC RFS
Ab 18:30 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
FC Glentoran
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UEFA Conference League
FC RFS - FC Glentoran
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Riga, Lettland
Lnk Sporta Parks
Kapazität
27'000
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