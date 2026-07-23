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UEFA Conference League: FC Polissya - FC Kopenhagen (23.07.2026)
FC Polissya
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Portugal
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Kaschau, Slowakei
Kosicka futbalova arena
Kapazität
5'836
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