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Schiedsrichter
Referee
David Rafael
Oliveira da Silva
Portugal
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Kaschau, Slowakei
Kosicka futbalova arena
Kapazität
5'836
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