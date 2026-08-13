DE
FR
Abonnieren
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
19:00
Valur Reykjavik
Valur Reykjavik
Zum Fussball-Kalender
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 2:0
Vs
Valur Reykjavik
Valur Reykjavik
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
FC Nordsjaelland - Valur Reykjavik

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Farum, Dänemark
Right to Dream Park
Kapazität
10'300
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen