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Donnerstag
06. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Abowjan, Armenien
Abovyan City Stadium
Kapazität
5'500
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