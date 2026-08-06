DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: FC Noah - FC Sion (06.08.2026)
FC Noah
18:00
FC Sion
Zum Fussball-Kalender
FC Noah
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Sion
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
FC Noah - FC Sion
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Abowjan, Armenien
Abovyan City Stadium
Kapazität
5'500
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Noah
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
FC Noah
FC Sion