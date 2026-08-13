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UEFA Conference League: FC Midtjylland - Bohemians Dublin FC (13.08.2026)
FC Midtjylland
19:00
Bohemians Dublin FC
Zum Fussball-Kalender
FC Midtjylland
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 2:0
Vs
Bohemians Dublin FC
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FC Midtjylland - Bohemians Dublin FC
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Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Herning, Dänemark
MCH-Arena
Kapazität
11'809
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