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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 2:0
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FC Midtjylland - Bohemians Dublin FC

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Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Herning, Dänemark
MCH-Arena
Kapazität
11'809
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