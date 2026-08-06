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UEFA Conference League: FC Lugano - NSI Runavik (06.08.2026)
FC Lugano
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FC Lugano - NSI Runavik
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Donnerstag
06. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Lugano, Schweiz
AIL Arena
Kapazität
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