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UEFA Conference League: FC Lugano - Maccabi Tel Aviv FC (20.08.2026)
FC Lugano
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Ab 20:30 Uhr
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FC Lugano - Maccabi Tel Aviv FC
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Donnerstag
20. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Lugano, Schweiz
AIL Arena
Kapazität
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