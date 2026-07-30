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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Gafers, Slowenien
Stadion SRC Bonifika
Kapazität
4'010
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