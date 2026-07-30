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Conference League
UEFA Conference League: FC Koper - NSI Runavik (30.07.2026)
FC Koper
20:45
NSI Runavik
Zum Fussball-Kalender
FC Koper
Ab 20:45 Uhr
Hinspiel 2:0
Vs
NSI Runavik
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UEFA Conference League
FC Koper - NSI Runavik
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Gafers, Slowenien
Stadion SRC Bonifika
Kapazität
4'010
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