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Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Kopenhagen, Dänemark
Parken Stadion
Kapazität
38'000
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