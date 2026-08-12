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Conference League
UEFA Conference League: FC Kopenhagen - Debreceni VSC (12.08.2026)
FC Kopenhagen
18:00
Debreceni VSC
Zum Fussball-Kalender
FC Kopenhagen
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 3:0
Vs
Debreceni VSC
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FC Kopenhagen - Debreceni VSC
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Mittwoch
12. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Kopenhagen, Dänemark
Parken Stadion
Kapazität
38'000
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