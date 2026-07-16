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UEFA Conference League: FC Inter Turku - FK Sarajevo (16.07.2026)
FC Inter Turku
17:00
FK Sarajevo
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FC Inter Turku
Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
FK Sarajevo
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UEFA Conference League
FC Inter Turku - FK Sarajevo
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Turku, Finnland
Veritas-Stadion
Kapazität
9'300
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