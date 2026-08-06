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UEFA Conference League: FC Inter Turku - FC Vaduz (06.08.2026)
FC Inter Turku
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Ab 17:00 Uhr
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FC Inter Turku - FC Vaduz
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Donnerstag
06. August 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Turku, Finnland
Veritas-Stadion
Kapazität
9'300
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