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Schiedsrichter
Referee
Goga
Kikacheishvili
Georgien
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Turku, Finnland
Veritas-Stadion
Kapazität
9'300
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