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Hinspiel 2:2
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FC Hradec Kralove - Panathinaikos Athen

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Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Königgrätz, Tschechien
Malsovicka arena
Kapazität
9'300
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