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UEFA Conference League: FC Flora Tallinn - Inter Club de Escaldes (13.08.2026)
FC Flora Tallinn
18:00
Inter Club de Escaldes
Zum Fussball-Kalender
FC Flora Tallinn
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
Inter Club de Escaldes
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UEFA Conference League
FC Flora Tallinn - Inter Club de Escaldes
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Donnerstag
13. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tallinn, Estland
Albert Le Coq Arena
Kapazität
15'000
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