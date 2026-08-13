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FC Flora Tallinn - Inter Club de Escaldes

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Donnerstag
13. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tallinn, Estland
Albert Le Coq Arena
Kapazität
15'000
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