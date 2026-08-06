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UEFA Conference League: FC Flora Tallinn - Inter Club de Escaldes (06.08.2026)
FC Flora Tallinn
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Inter Club de Escaldes
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Ab 19:00 Uhr
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FC Flora Tallinn - Inter Club de Escaldes
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Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Encamp, Andorra
Estadi de la FAF
Kapazität
5'108
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