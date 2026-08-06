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UEFA Conference League: FC Dynamo Kyiv - Qarabag FK (06.08.2026)
FC Dynamo Kyiv
19:00
Qarabag FK
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Ab 19:00 Uhr
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UEFA Conference League
FC Dynamo Kyiv - Qarabag FK
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Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Lublin, Polen
Arena Lublin
Kapazität
15'500
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