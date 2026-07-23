DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: FC Dinamo Tiflis - Vilnius FK Zalgiris (23.07.2026)
FC Dinamo Tiflis
19:00
Vilnius FK Zalgiris
Zum Fussball-Kalender
FC Dinamo Tiflis
Ab 19:00 Uhr
Vs
Vilnius FK Zalgiris
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
FC Dinamo Tiflis - Vilnius FK Zalgiris
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tiflis, Georgien
Micheil-Meschi-Stadion
Kapazität
27'223
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen