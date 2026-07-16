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19:00
US Mondorf-Les-Bains
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
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FC Dinamo Tiflis - US Mondorf-Les-Bains

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Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tiflis, Georgien
Micheil-Meschi-Stadion
Kapazität
27'223
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