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FC Dac 1904 Dunajska Streda
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18:30
FK Velez Mostar
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FC Dac 1904 Dunajska Streda
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Ab 18:30 Uhr
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FC Dac 1904 Dunajska Streda - FK Velez Mostar

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Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Dunajska Streda, Slowakei
MOL Arena
Kapazität
12'700
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