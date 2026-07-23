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UEFA Conference League: FC Dac 1904 Dunajska Streda - FK Velez Mostar (23.07.2026)
FC Dac 1904 Dunajska Streda
18:30
FK Velez Mostar
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FC Dac 1904 Dunajska Streda
Ab 18:30 Uhr
Vs
FK Velez Mostar
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UEFA Conference League
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Dunajska Streda, Slowakei
MOL Arena
Kapazität
12'700
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