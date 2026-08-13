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FC Dac 1904 Dunajska Streda
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19:00
FC Twente Enschede
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FC Dac 1904 Dunajska Streda
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:6
Vs
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FC Dac 1904 Dunajska Streda - FC Twente Enschede

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Schiedsrichter
Referee
Florian
Badstubner
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Dunajska Streda, Slowakei
MOL Arena
Kapazität
12'700
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