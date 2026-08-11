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UEFA Conference League: FC CSKA 1948 - Panathinaikos Athen (11.08.2026)
FC CSKA 1948
19:30
Panathinaikos Athen
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FC CSKA 1948
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
Panathinaikos Athen
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UEFA Conference League
FC CSKA 1948 - Panathinaikos Athen
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11. August 2026 um 19:30 Uhr
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Sofia, Bulgarien
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