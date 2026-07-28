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Schiedsrichter
Referee
Walter
Altmann
Österreich
Anstoss
Dienstag
28. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Bistritsa, Bulgarien
Bistritsa Stadium
Kapazität
2'500
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