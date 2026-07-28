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UEFA Conference League: FC CSKA 1948 - FC Spartak Trnava (28.07.2026)
FC CSKA 1948
19:30
FC Spartak Trnava
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FC CSKA 1948
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
FC Spartak Trnava
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FC CSKA 1948 - FC Spartak Trnava
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Walter
Altmann
Österreich
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Dienstag
28. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Bistritsa, Bulgarien
Bistritsa Stadium
Kapazität
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